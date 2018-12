Oberhavel/Templin

Karsten Peter Schröder aus Bärenklau tritt im Wahlkreis 10 für die SPD an. Auf einer Nominierungsveranstaltung am Freitag in Templin wählten die Delegierten aus Zehdenick, Lychen, Gransee, Templin, Fürstenberg und dem Boitzenburger Land ihren Direktkandidaten für die nächste Landtagswahl, die am 1. September 2019 stattfindet, einstimmig.

Der Vorsitzende der SPD Templin, Christian Hartphiel, gratulierte dem Kandidaten und sagte, er freue sich auf den gemeinsamen Wahlkampf. Karsten-Peter Schröder sei seit vielen Jahren in seiner Heimatgemeinde und im Landkreis Oberhavel als Vorsitzender des Kreistages tätig und bringe viel Erfahrung und Kompetenz mit. Nah bei den Menschen zu sein, sei nicht nur sein Motto, sondern er praktiziere es auch.

Von MAZonline