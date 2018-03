Keine Kommunikation mit der Telekom

MAZ-Lesertelefon: Unnötigen Ärger mit der Telekom hatte die Neuholländerin Brigitte Richter in den ersten Wochen des Jahres. Angefangen hatte alles mit einem Brief, der im Januar in ihrem Briefkasten lag. Als sie die Telekom daraufhin telefonisch für eine Nachfrage kontaktieren wollte, erreichte sie jedoch niemanden.