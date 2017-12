Keramik aus Ofenmuseum gestohlen

Velten. In das Ofenmuseum in Velten ist im Zeitraum zwischen dem 17. und 26. Dezember eingebrochen worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist die Tat am zweiten Weihnachtsfeiertag entdeckt worden. Wie es hieß, sollen auch Keramikgegenstände gestohlen worden sein. Um welche Gegenstände es sich handelt und wie hoch die Schadenssumme ist, steht zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die Polizei zieht die Möglichkeit in Erwägung, dass sich der oder die Täter nach einem Museumsrundgang am 17. Dezember in den Räumen des Museums haben einschließen lassen. Dafür spreche die Tatsache, dass keine äußeren Aufbruchspuren gefunden wurden. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline