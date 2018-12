Hennigsdorf

Nach einem Hinweis suchten Polizeibeamte am Mittwoch gegen 21.15 Uhr die Wohnung eines 28-Jährigen auf. Der Mann sollte Drogen im Beisein eines dreijährigen Kindes konsumieren. Die Beamten stellten den 28-Jährigen und das Kind in der verwahrlosten und nicht kindgerechten Wohnung fest. Die Mutter des Kindes kam später hinzu und gab an, dass ihre Wohnumstände ähnlich wären. Der Kinder- und Jugendnotdienst wurde informiert, der das Kind in Obhut nahm. Eine Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht wurde aufgenommen.

Von MAZonline