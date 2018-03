Kirchenmusiker mit vielen neuen Ideen

Markus Pfeiffer ist im Rahmen des Gottesdienstes am Sonntagvormittag in der Oranienburger Nicolai-Kirche offiziell in sein Amt als Kirchenmusiker der Gemeinde eingeführt worden. Der 30-Jährige war sein Anfang September 2017 zunächst Kantor auf Probe. Der Kirchenmusiker freut sich auf die künftige Arbeit und hat viele neue Ideen, die er in die Gemeindearbeit einbringen möchte.