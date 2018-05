Mit einer Softairpistole hat ein 19-jähriger Iraner am Sonnabend vor dem Bahnhof in Oranienburg um sich geschossen. Dabei wurde ein 16-jähriger Jugendlicher an der Hand verletzt und ein vorbeifahrendes Auto am Kotflügel getroffen. Der Täter wurde vorläufig festgenommen, wobei er erheblichen Widerstand leistete.