Klärschlammverbrennung? Nein, danke!

Klares Votum am Montagabend in der Stadtverordnetenversammlung für die Veränderung des B-Planes. Aus dem Industrie- soll ein Gewerbegebiet werden. Damit hoffen Stadtverordnete wie Anwohner, dem Bau in Germendorf einen Riegel vorschieben zu können. Doch das birgt auch Risiken.