Ein VW fing am Sonnabend gegen 11 Uhr auf der A 10 Feuer, nachdem es Rauchentwicklung im Motorraum gab. Die Wehr konnte das Auto rasch löschen, verletzt wurde niemand. Auch sonst gab es am Wochenende für die Polizei eine Menge zu tun. Unter anderem waren in Hennigsdorf waren Kabeldiebe unterwegs, in Glienicke Einbrecher.