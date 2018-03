Klinik statt Gefängnis für Brandstifterin

Eine 27-Jährige konnte nicht bestraft werden. Sie leidet an einer paranoiden Schizophrenie und war schuldunfähig, als sie am 17. Juni 2017 in ihrer Wohnung in Hohen Neuendorf eine Couch anzündete. Außerdem muss sie ihre Drogensucht in den Griff bekommen. Das Landgericht Neuruppin ordnete nun ihre Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an.