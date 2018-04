Kollision im Schneewirbel auf der A10

Oberkrämer. Am Ostersonntagnachmittag kam es gegen 16 Uhr auf dem nördlichen Berliner Ring in Fahrtrichtung Pankow nahe der Anschlussstelle Oberkrämer zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei dichtem Schneetreiben und regennasser Fahrbahn kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Einer der Pkws touchierte daraufhin die Leitplanke und wurde komplett zerstört. Dabei zog sich eine Person so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht werden musste.

Fahrbereit waren beide Wagen nach dem Unfall nicht mehr. Ein Oranienburger Abschleppunternehmen kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport der Fahrzeuge. Die Autobahn musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Walsleben komplett gesperrt werden, so dass es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen durch einen Stau über mehrere Kilometer kam. Die Feuerwehren aus Oberkrämer beseitigten die ausgelaufenen Betriebsstoffe und sicherten die Unfallstelle ab. Die Bildung der Rettungsgasse funktionierte in diesem Fall vorbildlich, die Einsatzkräfte kamen gut zum Einsatzort durch.

Von MAZonline