Oberhavel

Gleich 40 Kandidaten kandidieren auf den Listen der Linken in Oberhavel. Das teilte der Kreisvorsitzende Enrico Geißler am Montag mit.

Im Nord-Wahlkreis bilden Ralf Wunderlich und Karin Kockel des Spitzen-Duo. „Beide kennen den ländlichen Raum wie ihre Westentasche und sind mit ihrem Streiten gegen den Rückzug von Staat und Öffentlichkeit aus dem Selbigen ganz nah bei den Menschen“, so Geißler. Der Erhalt der Infrastruktur, wie beispielsweise das Granseer Krankenhaus, aber auch eine alltagstaugliche Mobilität stünden bei beiden ganz weit oben auf dem Programm. Beide eine das Engagement für den Tierschutz und das Wirken für eine stärkere Wertschöpfung im ländlichen Raum.

Im Wahlkreis Hennigsdorf, Velten und Oberkrämer führt ein Duo aus dem jungen Oberkrämer-Ortsvorsitzenden Sebastian Wolf und der Hennigsdorferin Ursel Degner die Liste an. Für Sebastian Wolf, der durch sein Streiten für eine weiterführende Schule in Oberkrämer auch über den Ort hinaus bekannt ist, sei sein Thema klar. „Keinem Kind sollten lange Fahrzeiten zur Schule zugemutet werden. Eine wohnortnahe Schule mit Einbindung in den Ort sollte wo immer sie machbar ist, auch selbstverständlich sein“, sagt er. Auch Ursel Degner hat das Aufwachsen der Kinder im Blick. „Gerade kommunale Infrastruktur von der Musikschule bis zum Schwimmbad muss einfach jedem Kind zur Verfügung stehen und darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen“, findet sie.

Für Oranienburg und Leegebruch tritt Die Linke mit zwei Frauen als Spitzenduo an. Die langjährige Fraktionsvorsitzende Elke Bär stehe mit ihrer vermittelnden Art sie für eine erfolgreiche Arbeit der Linken im Kreistag, so Enrico Geißler. Als zweite Frau schickt die Partei Kathrin Willemsen in das Rennen. „Sie engagiert sich mit ihrem Unterstützerkreis seit vielen Jahren für die Menschen, die in dieser Gesellschaft benachteiligt werden. Egal ob es um Obdachlosigkeit, Geflüchtete oder Menschen mit Behinderungen geht, wenn der Name Kathrin Willemsen fällt, dann weiß man in Behörden, dass Engagement und Durchsetzungsfähigkeit sich nicht ausbremsen lassen“, sagt der Kreischef.

In den Nordbahngemeinden treten der linke Landtagskandidat Vadim Reimer und die Ortsvorsitzende Sylvia Scholz an. Der Jurist Vadim Reimer mache sich dabei ganz besonders für einen Alltagstauglichen ÖPNV stark, was im Wahlkreis neben den großen Projekten wie dem Regionalbahnhalt in Birkenwerder oder die Rückkehr der Heidekrautbahn vor allem den Busverkehr des Landkreises betreffe. „Gerade auch im Umland der Hauptstadt braucht es dringend einen zuverlässigen Nahverkehr, der eine Anbindung an die S-Bahn mitbringt. Der Landkreis macht hier bisher nur das dringend nötige und verspielt so alle Zukunftschancen“, so Vadim Reimer. Sylvia Scholz streite besonders für bezahlbare Wohnungen, für die der Landkreis in der Verantwortung stehe, „aber hierbei die Kommunen als echte Partner einbeziehen sollte oder diese noch besser zum eigenen Handeln befähigen sollte“, sagt sie.

Beschlossen haben Die Linken nach einer Debatte um mehr als 100 Änderungsanträge, vor allem der Linksjugend, auch ein umfassendes Wahlprogramm, das in den nächsten Wochen vorgestellt werden soll. „Im Grundsatz wollen wir den Mehltau des Groko-Stillstandes der letzten Jahre wegfegen“, sagt Kreischef Enrico Geißler. „Es muss gelingen, die Zukunftsthemen wie Verkehr und Mobilität, wohnortnahe, gute Schulen und die Chancen der Digitalisierung endlich mit Blick nach vorn anzugehen. Die Verwaltung soll vom Landratsverein hin zu einem Dienstleister der Bürger ausgerichtet werden, der Entscheidungsspielräume auch zu Gunsten der Betroffenen auslegt, egal, ob es um einen Suppen-Imbiss in der Kreisstadt oder die vielen falschen Hartz IV Bescheide geht.“ Und natürlich stehe auch der Umgang mit Natur und Umwelt im Fokus der Partei, „denn nur wenn man soziale und ökologische Faktoren zusammendenkt, lassen sich im ländlichen Raum Arbeit und Wertschöpfung ausbauen und gleichzeitig Tiere und Umwelt schützen.“

Die Kandidaten der Linken:

Wahlkreis 1: Ralf Wunderlich, Karin Kockel, Jutta Franz-Reichel, Klaus Pölitz, Anett Krüger, Manfred Saborowski, Marianne Albrecht, Philipp Berg, Claus Dieter Wilksch

Wahlkreis 2: Sebastian Wolf, Ursel Degner, Simone Goertz, Patrick Zechel, Elke Schulz, Carsten Schneider, Arne Gawande, Alexander Moser-Haas, Wolfgang Buhle, Jörg Hildebrandt, Klaus Komoßa

Wahlkreis 3: Elke Bär, Kathrin Willemsen, Irmgard Kertscher, Pierre Schwering, Monika Stöckel, Jean Willemsen, Karl-Heinz Grollmisch, Frank Eichelmann, Tom Wunderlich, Martin Marzinsky

Wahlkreis 4: Vadim Reimer, Sylvia Scholz, Jenny Hönicke, Lukas Lüdtke, Stefanie Haberkern, Peter Ligner, Thomas-David Lühmann, Marco Pavlik, Klaus-Dieter Hartung

Von MAZonline