Oberhavel Verkehrskontrolle - Flucht vor der Polizei: Krad-Fahrer stürzt Bei der folgenden Überprüfung des bereits polizeibekannten 37-jährigen Fahrers wurde festgestellt, dass dieser nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und unter dem Einfluss von verschiedenen Betäubungsmitteln stand.

Am Samstagabend wollten Polizeibeamte gegen 19.25 Uhr in der Seilerstraße in Hennigsdorf den Fahrer eines Krad Suzuki einer Verkehrskontrolle unterziehen.+ Quelle: dpa