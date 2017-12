Eine wahre Augenweide ist das modern in hellen Pastelltönen gehaltene Kreativcafé „Cup & Cake“ in der Schönfließer Straße in Hohen Neuendorf. Schon morgens sind die zahlreichen Tische von fröhlich schwatzenden Kunden besetzt, die es sich bei einer Tasse Kaffee und einem Cupcake gut gehen lassen, während die Kinder sich ruhig mit dem ausgelegten Spielzeug beschäftigen.