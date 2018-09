Oranienburg

Dietmar Müller nickt nur leicht. Der Trainer des Oranienburger FC II scheint mit dem Los im Kreispokal zufrieden zu sein. Seine Landesklassen-Mannschaft muss in der dritten Runde am 13./14. Oktober beim Kreisligisten Häsener SV ran. „Ich kenne das Team. Ich habe letzte Woche ein Spiel von Häsen gepfiffen“, so Müller, der vor der Saison den OFC II übernommen hatte.

Volles Haus in den Redaktionsräumen der MAZ Oberhavel

Der Oranienburger war am Freitag, den 14. September, in die MAZ-Redaktion gekommen, um die Auslosung um den Spielausschuss-Vorsitzenden Steffen Misdziol live mitzuverfolgen. Genau wie Steven Bergmann (Altlüdersdorf II) und Thomas Wjasmin (Frauen Friedrichsthal). Die beiden fieberten dem Los entgegen und wirkten später ebenfalls zufrieden. Losfee Kathrin Koczessa hatte ein glückliches Händchen und zog spannende Partien. Dafür bekam die Läuferin Applaus.

Frauen-Kreispokal, Viertelfinale

Falkenthaler Füchse - Birkenwerder BC Lok Eberswalde - SC Klein-Mutz FC 98 Hennigsdorf - SG Mildenberg FSV Forst Borgsdorf II - SV Friedrichsthal

Männer-Kreispokal, 3. Runde

Blau-Weiß Hirschfelde - FC 98 Hennigsdorf II Rot-Weiß Werneuchen - SG Mildenberg SV Glienicke - Grün-Weiss Ahrensfelde II SpG Finow/Lichterfelde - Falkenthaler Füchse SC Oberhavel Velten II - Fortuna Britz FSV Germendorf - SG Zühlsdorf Häsener SV - Oranienburger FC Eintracht II Eintracht Wandlitz - Birkenwerder BC 1. FC Finowfurt - SG Storkow SV Mühlenbeck - Fortuna Glienicke Blau-Weiß Leegebruch - Eintracht Bötzow Grün-Weiß Bergfelde - Rot-Weiß Schönow SV Zehdenick II - TuS Sachsenhausen II 1. SV Oberkrämer - FSV Schorfheide Joachimsthal Fortuna Grüneberg - SV Altlüdersdorf II SV Rüdnitz/Lobetal - FV Liebenwalde

Von Sebastian Morgner