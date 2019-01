Kremmen

Die Bewohner von Kremmen und den Ortsteilen können noch bis Ende Februar Vorschläge für den Bürgerhaushalt einreichen. Dafür sind in diesem Jahr 50.000 Euro eingeplant. Jeder Ortsteil bekommt 5000 Euro. So bleiben 15.000 Euro übrig, die, abhängig von den jeweiligen Einwohnerzahlen, zusätzlich anteilig auf die Orte verteilt werden.

Mit ihren Vorschlägen können sich die Bürger an die Ortsbeiräte wenden. Im Dezember lag dem „Kremmen-Magazin“ aber auch ein Flyer bei, auf dem die Möglichkeit besteht, Wünsche einzutragen und direkt per Post in die Stadtverwaltung zu schicken.

„Es geht um Ihren Ort, um Ihr Zuhause“, schreibt Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse auf dem Flyer zum Bürgerhaushalt 2019. Zum dritten Mal können die Kremmener über das 50.000-Euro-Budget entscheiden. So sind in Groß-Ziethen im Bürgerhaus ein Handlauf und Sitzerhöhungen für die Toiletten gebaut worden. In Beetz sind Blumenschalen, Pflanzen und Bänke abgeschafft worden. Für das Staffelder Bürgerhaus hatten sich die Einwohner ein Treppengeländer und eine neue Kaffeemaschine gewünscht. Die Kremmener haben im Juli 2018 ein Neptunfest gefeiert. In Flatow ging es um Bänke in der Hauptstraße, Mülleimer und ein Insektenhotel, in Hohenbruch um eine Überdachung einer der Bushaltestellen.

Die Abstimmungen über den Bürgerhaushalt werden von den Ortsbeiräten organisiert.

Von MAZonline