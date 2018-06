Sommerfeld

Die Sommerfelder feiern am Freitag, 15. Juni, ein kleines Sommerfest. Es beginnt um 18 Uhr auf dem Platz an der Kirche in der Dorfstraße. „Wir wollen mit drei ortsansässigen Bands feiern“, sagte Holger Reinitz, einer der Mitorganisatoren, am Montag.

Ab etwa 19 Uhr spielen die Gruppen „Kurzurlaub“, „Hospital Creature“ und „Joe and the Booze Machine“. Alle drei Bands kommen aus Sommerfeld oder der näheren Umgebung. „Dazu gibt es Speisen und Getränke“, so Holger Reinitz weiter. Für die Party wird am Freitag an der Kirche ein Zelt aufgebaut. „Darin gibt es dann ein kleines Podest für die Bands.“

Organisiert wird das Fest vom Sommerfelder Ortsbeirat sowie von drei Familien aus dem Ort. „Die Bands haben wir angesprochen, die sind ja auch im Ort bekannt“, sagt Holger Reinitz.

Im vergangenen Jahr beging Sommerfeld das 775. Jubiläum der Ersterwähnung. Auch aus diesem Anlass ist ein Fest gefeiert worden. Schon damals ist überlegt worden, nun jedes Jahr was zu machen.

Von Robert Tiesler