Eine neue Ausstellung wird am Sonntag, 24. März, in der Kremmener Museumsscheune eröffnet. Die Falkenseer Künstlerin Anna Filimonova zeigt ihre Bilder unter dem Motto „Galerie der Farben“. Gezeigt werden 43 Arbeiten in Öl und Aquarell, letzteres in einer ganz besonderen Technik.

Dabei handelt es sich um die russische Schule der realistischen Malerei. Sie galt im 19. Jahrhundert durch die von Pawel Petrowitsch Tchistakow entwickelte Technik als ein Meilenstein in der Weltkunst. Anna Filimonova strukturiert ihre Zeichnungen, in dem sie diese in mehrere flächige Kleinsegmente aufteilt. Die Farbe ordnet sich der Zeichnung unter. Fehler kann sie beim Aquarell nicht mehr korrigieren. Sie war Meisterschülerin bei Irina Balakova in St. Petersburg.

Die Vernissage ist am Sonntag, 24. März, um 11 Uhr. Danach ist die Schau bis 1. Mai täglich von 10 bis 16 Uhr zu sehen.

Von MAZonline