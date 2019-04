Groß-Ziethen

Auf dem Dorfteich von Groß-Ziethen schwimmt seit Sonnabendvormittag ein neues Entenhaus. Das teilte Ortsvorsteherin Astrid Braun mit.

Arbeiten auf dem Dorfteich. Quelle: privat

„Der Groß-Ziethener Dieter Schmidt hat ein Entenhaus für unseren Dorfteich gespendet und es mit einem Schwimmkörper als Unterbau versehen“, sagte sie am Sonnabend. „Natürlich ließ er es sich nicht nehmen, das Häuschen selber zu Wasser zu lassen.“

Entenhaus auf dem Dorfteich in Groß-Ziethen. Quelle: privat

Das passierte mit Hilfe eines Teleskopladers, den Malte Voigts vom Spargelhof in Kremmen zur Verfügung stellte. Bei der Aktion half auch der Groß-Ziethener Michael Stemmler, „der den Teleskoplader souverän und fachgerecht bediente“, so Astrid Braun. So sei das Häuschen schnell am vorgesehenen Platz geschwommen.

Von MAZonline