Am Runden Tisch des Kremmener Seniorenbeirates ging es um die Themen Zeit und Hilfe schenken. Unter der Leitung von Nicole Gaillard erörterten der Seniorenbeirat, Kommunalpolitiker und Vertreter von Vereinen und Institutionen für Senioren relevante Themen.

Um die Lebensqualität von Senioren zu verbessern, wurde für Kremmen der Aufbau eines Helferkreises in Angriff genommen. Es gebe viele Möglichkeiten, älteren Menschen im nahen Umfeld das Leben zu bereichern. Vorlesen, Karten spielen, einfach nur zuhören oder miteinander etwas Besonderes in Küche oder Garten tun, eben Zeit und Freude schenken. Man stimmte überein, dass so ein Angebot für Kremmen eine Bereicherung sei. Nun werden noch Personen gesucht, die diesen Helferkreis mit ihrem Engagement unterstützen wollen, auch helfen, das Angebot breiter bekannt zu machen.

Als dringend wurde erachtet, dass die Zahl mit Allgemeinarztpraxen nicht ausreiche. Die Teilnehmer am Runden Tisch sind der Auffassung, dass die Stadtverwaltung unterstützend tätig sein könne, günstige Bedingungen für die Niederlassung eines weiteren Haus- oder auch Frauenarztes zu schaffen.

Der nächste Runde Tisch wird am 13. Juni stattfinden. Infos zum Helferkreis gibt es bei Nicole Gaillard unter 033055/22 36 22.

