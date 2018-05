Sommerfeld

In Sachen Dorfzentrum lassen die Sommerfelder nicht locker. Eine Gruppe um Daniel Wedewardt will weiterhin versuchen, dass in der Ortsmitte das „Dorv“-Projekt umgesetzt werden kann. „Dorv“ steht für Dienstleistung und Ortsnahe Rundum Versorgung.

In der vergangenen Woche fand dazu im Gemeinderaum ein weiteres Treffen statt, zu dem auch Heinz Frey gekommen war. Er konnte das Projekt schon in vielen Orten Deutschlands durchsetzen. „Zudem hatten wir erstmals zwölf Teilnehmer bei unserem Treffen“, so Daniel Wedewardt.

Es ging vor allem um zwei Fragen: Zum Einen der notwendige tägliche Umsatz und zum Anderen um die beste Gesellschaftsform. Laut der in Sommerfeld im November gezeigten Präsentation sollte ein täglicher Umsatz von 1189 Euro im Dorv-Laden erzielt werden, um langfristig rentabel zu sein. Für die meisten Teilnehmer ein unvorstellbarer und unrealistisch hoher Betrag. „Heinz Frey hat es jedoch geschafft, Vertrauen zu säen.“ Alle Läden seien nach einer zwei bis drei Jahre andauernden Anlaufphase in dieser Umsatzregion gelandet. Dennoch sei für den Erfolg entscheidend, dass die Bewohner ihr Einkaufsverhalten ändern, und eher im Dorv-Laden einkaufen.

„Alles in allem hat das Treffen zu einer positiven und motivierenden Stimmung geführt“, sagt Daniel Wedewardt. „Auch wenn es noch ein langer, weiter, schwieriger und vor allem arbeitsreicher Weg ist.“ Das nächste Treffen ist am 7. Juni um 19.30 Uhr im Gemeinderaum.

Von MAZonline