Kremmen

Königlicher Besuch auf der 84. Grünen Woche in Berlin: Die Kremmener Erntekönigin Lara Volgnandt war am Sonntag in Halle 23a des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) zu Gast und erzählte beim gemeinsamen Kochen in der Schauküche von ihrem ehrenamtlichen Engagement als Brandenburger Produktkönigin.

Während ihres Jobs auf dem Kremmener Spargelhof kam die 18-Jährige auf die Idee, sich auf das Amt zu bewerben, erzählte sie. Zum Amtsantritt im September 2018 eröffnete sie ihr erstes Erntefest in dieser Funktion.

Sie war auch schon das Gesicht beim Oranienburger Gesundheitstag. „Als Erntekönigin bin ich sehr viel unterwegs und unter vielen Menschen, aber das ist genau mein Ding“, erzählte Lara Volgnandt im Gespräch mit rbb-Moderator Marko Seiffert über ihr Ehrenamt.

Grüner Woche 2019: Die Kremmener Erntekönigin Lara Volgnandt erklärt rbb-Moderator Marco Seiffert und dem Publikum, was Kremmen kulinarisch und kulturell zu bieten hat. Quelle: BMEL/Holger Groß

Im bürgerlichen Leben absolviert sie gerade ein Praktikum im Rahmen ihres Fachabiturs, ab Herbst wird sie dann eine Ausbildung als Automobilkauffrau bei Audi beginnen.

An ihrer Seite bereitete Koch Michael Czernetzki von der Hohenbrucher Kochschule Christian Haferkorn ein Menü aus regionalen und saisonalen Produkten wie Chicorée und Kürbis. Im hohen Tempo schnitt er vor Zuschauern Orangenfilets aus der Frucht: „Keine Panik, bei uns Köchen wachsen die Finger nach, wie bei Haifischen die Zähne“, scherzt er.

Regionale Produkte aus dem Garten

Die Besonderheit der Kochschule sei der hohe regionale Bezug bei der Zutatenauswahl und das Fleisch, das aus artgerechter Haltung stamme. Das Hähnchen, das in der Schauküche verarbeitet wurde, ist beispielsweise vom Tierschutzbund zertifiziertes Fleisch. „Bei uns lernen querbeet alle möglichen Menschen, vom Arzt bis zum Landwirt“, erklärt Michael Czernetzki beim Schnippeln.

Auch Lara Volgnandt achtete beim Kochen auf die Auswahl der Produkte „Ich verwende viele regionale Produkte, auch aus meinem eigenen Garten.“ Kremmen fühlt sich die junge Königin sehr verbunden. Sie ist zwar in Berlin geboren, aber in der 7000-Einwohner-Stadt aufgewachsen und könne sich nicht vorstellen, jemals von dort wegzugehen oder gar in eine Großstadt zu ziehen. „Ich bin gern auf dem Dorf mit all den Tieren und der Natur. Meine Freunde auch. Wir sind halt richtige Dorfkinder“, sagte sie.

Von MAZonline