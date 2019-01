Kremmen

Die Bluesnacht im Kremmener Scheunenviertel ist seit Jahren ein kulturelles Großereignis. Die verschiedenen Scheunen sind teilweise schon Monate im voraus ausverkauft – so zum Beispiel in diesem Jahr die „Tiefste Provinz“ und die „Kombüse 11“. Es ist die 13. Bluesnacht, und sie beginnt diesmal am Sonnabend, 30. März.

„Ich freue mich sehr, wieder den Abend in der Musikantenscheune mit der Bluwater Rock’n’Blues Band in neuer Besetzung zu organisieren“, sagt Barbara Galle von der Musikantenscheune. „Einige Scheunen sind tatsächlich schon ausverkauft, aber bei mir gibt es noch Karten.“ Der Einlass beginnt um 19 Uhr, Beginn ist 20 Uhr. Ab 21 Uhr ist dann mit dem gekauften Ticket und dem Bändchen, das jeder vor Ort bekommt, der Wechsel in alle anderen teilnehmenden Scheunen möglich. „Für Essen und Trinken wird auch wieder liebevoll gesorgt!“, kündigt Barbara Galle schon jetzt an.

Tickets gibt es im Internet auf www.sternstunden-event.com.

Von MAZonline