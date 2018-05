Staffelde

In einem Waldgebiet zwischen Staffelde und Börnicke (Havelland) kämpften zahlreiche Feuerwehrleute gestern ab dem späten Vormittag mit den Flammen.

Mehrere freiwillige Feuerwehren der Stadt Kremmen, aus der Gemeinde Oberkrämer und aus dem Nachbarkreis Havelland sind zum Löscheinsatz ausgerückt.. Quelle: Julian Stähle

Wie Oberkrämers Gemeindebrandmeister David Ostwald erklärte, waren zwei bis drei Hektar Waldboden in Brand geraten. Für die aufwendigen Löscharbeiten wurden zahlreiche freiwillige Feuerwehren, unter anderem aus Kremmen, Staffelde, Flatow, Vehlefanz und Bötzow sowie aus dem Nachbarkreis Havelland zu Hilfe gerufen.

Rund zwei Hektar Waldboden standen am späten Montagvormittag, den 28. Mai 2018, zwischen Staffelde (Kreis Oberhavel) und Börnicke (Kreis Havelland) in Flammen. Mehrere freiwillige Feuerwehren befanden sich im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Gegen 15.30 Uhr war der Brand grob unter Kontrolle, vor Ort wurden letzte Glutnester gelöscht.

„So grob haben wir das Feuer unter Kontrolle“, sagte David Ostwald gegen 13.30 Uhr gegenüber der MAZ. Am Nachmittag gegen 15.30 Uhr war die größte Gefahr im Waldgebiet gebannt und die Kameraden mit dem Löschen von Glutnestern beschäftig, als es plötzlich doch noch einmal Alarm gab: Bei den Löscharbeiten war eine amerikanische Brandbombe gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst wurde zu deren Entsorgung alarmiert. Die Arbeiten im betroffenen Waldstück dauerten bis in den Abend an.

Diese amerikanische Brandbombe trat bei den Löscharbeiten zu Tage. Quelle: Julian Stähle

Wie hoch der durch das Feuer entstandene Sachschaden ist, stand nach ersten Erkenntnissen gestern noch nicht fest.

Von Bert Wittke