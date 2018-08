Orion

Anlässlich des 25. Jubiläums der Lidl-Regionalgesellschaft Kremmen waren die Mitarbeiter aus dem Verwaltungsstandort sowie aus den umliegenden Filialen am Sonntag auf dem Gelände des Logistikzentrums in Orion zusammengekommen. Für die mehr als 2500 Gäste wurden zahlreiche Aktionen sowie kostenlose Leckereien geboten. „Das Sommerfest ist für uns in diesem Jahr etwas ganz Besonderes, da wir das 25-jährige Bestehen in Kremmen feiern. Wir danken allen unseren Mitarbeitern für ihre hervorragende Arbeit in dieser Zeit“, sagt Christian Begerow, Geschäftsführer der Lidl-Regionalgesellschaft Kremmen.

Etwa 2500 Menschen waren beim Familienfest in Orion. Quelle: privat

Seit 1993 ist Lidl mit seinem Logistik- und Verwaltungsstandort in Orion vertreten. Täglich werden von dort die 76 Filialen in der Region von Templin bis Falkensee und von Rathenow bis Berlin versorgt. 220 Menschen arbeiten dort, einer der größten Arbeitgeber in der Region

Von MAZonline