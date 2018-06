Staffelde/Flatow

Es ist noch nicht ganz offiziell – aber während der monatlichen Dienstversammlung bei der Feuerwehr in Staffelde fand schon mal die Wahl statt. John Wehden wird neuer Ortswehrführer und Löschzugführer der Feuerwehren in Staffelde/Groß-Ziethen und Flatow.

Während der Versammlung wurde die Anhörung zur neuen Wehrführung durchgeführt. Über die Positionen des Ortswehrführers, der Stellvertreter, des Gerätewartes für den Standort Staffelde und für den Standort Flatow sowie über die Positionen für die Jugendarbeit wurde abgestimmt.

Die Freiwillige Feuerwehr Staffelde. Quelle: Enrico Kugler

John Wehdens Stellvertreter sind Marcel Herzberg, Stefan Scheunemann und Jörg Weltzer. Gerätewarte in Staffelde sind Erhard Przywara und Felix Schindler. Für die Geräte in Flatow ist Mathias Bordt zuständig. Die Leiterin der Kinderfeuerwehr ist Grit Schnoor, ihr Stellvertreter ist Ramon Ziemer, Jugendwart in Flatow ist Marc Weltzer, seine Stellvertreterin ist Kathleen Bordt. Als Atemschutzverantwortlicher wird Philipp Hornemann benannt. Weiterhin im Amt als Jugendwart in Staffelde bleibt Kevin Dühn und Roberto Apelt als dessen Stellvertreter.

Die offiziellen Ernennungen erfolgen dann später durch Kremmens Bürgermeister Sebastian Busse und Stadtbrandmeister Gerd Lerche.

Feuerwehr in Flatow Quelle: Robert Tiesler

Wie berichtet, hatte es in den vergangenen Monaten in der Flatower Wehr diverse Streitigkeiten gegeben, an dessen Ende mehrere Mitglieder ausgeschieden waren, darunter auch der Ortswehrführer. Nun sollen die Feuerwehren in Staffelde und Flatow, die einen Löschzug bilden, noch enger zusammenarbeiten. Eine Konsequenz ist der gemeinsame Ortswehrführer.

