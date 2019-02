Viele Besucher kamen am Wochenende in die Ziegenkäserei Karolinenhof, um die frisch geborenen Zicklein zu bestaunen. Doch die Tiere sie sind wegen des heißen Sommers rund acht Wochen zu spät auf die Welt gekommen. Käse gibt es daher frühestens in zwei Wochen.