Flatow

Das erste Baby ist geboren. Mattis heißt der kleine Fratz und kam am 7. Januar zur Welt. Mit einem Gewicht von 3320 Gramm und einer Größe von 53 Zentimeter. Seine Eltern Claudia Otto und Adrian Hey sind überglücklich. „Wir können es noch gar nicht richtig fassen“, sagt Adrian Hey, der lange bei Rot-Weiß Flatow spielte und nun Co-Trainer des Kreisligisten ist. „Diejenigen, die kein Kind haben, können das Gefühl nicht beschreiben. Wir sind überglücklich.“

Für Lydia und Marco Purrmann steht fest: Es wird eine Hausgeburt. Das Baby kommt im Februar. Quelle: Privat

Auch im Verein war der Jubel groß. Zumal in diesem Jahr noch vier weitere Spieler Vater werden. Einer von ihnen ist Marco Purrmann. Seine Frau Lydia (32) ist bereits im neunten Monat schwanger. „Wir können es kaum erwarten“, sagt Marco Purrmann. „Der Geburtstermin ist ein wenig unklar. Wir hoffen aber, dass unser Kind Anfang Februar geboren wird.“ Die beiden kennen sich seit mehr als drei Jahren, sind verheiratet und haben schon eine gemeinsame Tochter. Eva ist zwei Jahre. Auch bei ihr ist die Vorfreude auf das Geschwisterchen groß. „Es wird eine Hausgeburt sein“, verrät Mutter Lydia. „Wir wollten das eigentlich schon bei Eva, doch da war es zu spät. Diesmal war uns gleich klar, dass wir unser Baby gemeinsam mit einer Hebamme zu Hause zur Welt bringen wollen.“ Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, wissen die Purrmanns nicht. „Wir waren nicht beim Arzt“, erzählt Marco Purrmann, der auch weiterhin Fußball spielen wird. „Wenn aber mit den Kindern was ist, gehen die vor.“

Heiko Bordt und seine Svenja sind seit 2016 zusammen. Geburtstermin ist der 16. Februar. Quelle: Privat

Kaum noch erwarten kann es Heiko Bordt. Seine Svenja (29), mit der er seit 2016 zusammen ist, ist ebenfalls schon im neunten Monat. „Termin ist der 16. Februar. Die Tasche ist gepackt. So langsam steigt die Aufregung“, so der Vater. „Ich werde bei der Geburt dabei sein. Bammel habe ich aber nicht. Ganz sorglos bin ich aber auch nicht.“ Fest steht bereits, dass es ein Mädchen wird. „Eine kleine Hannah“, erzählt Svenja. „Es geht uns gut, das Baby ist gesund.“

Noch ein wenig mehr Zeit bis zur Geburt des Kindes hat Sebastian Suckow. Seine Freundin Jenny (32) ist Anfang des siebten Monats. „So langsam wird es aber auch bei uns aufregend“, beschreibt der Bankkaufmann Sebastian Suckow. Der 30-Jährige spielt nun schon seit acht Jahren in Flatow. Mal im defensiven Mittelfeld, mal als Libero. Der Fußball wird in der Rückrunde sicherlich ab und zu in den Hintergrund rücken. „Doch spielen möchte ich schon noch“, sagt er. Seit fast vier Jahren kennen sich die beiden. Fest zusammen sind sie seit 18 Monaten. Kennengelernt haben sie sich auf der Arbeit. Beide sind bei der Bank. „Sachen für das Baby sind schon reichlich da. Schon mehr als nötig. Möbeltechnisch haben wir uns noch nicht umgeguckt.“ Fest steht bereits, dass es ein Junge wird. „Einen Namen haben wir noch nicht. Da tun wir uns noch sehr schwer“, erzählt Sebastian Suckow.

Sebastian Suckow und Freundin Jenny erwarten einen Jungen. Einen Namen gibt es aber nicht. Quelle: Privat

Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, ist bei Theresa Nagy-Caterba (32) und Philipp Nagy (29) noch nicht raus. „Das Geschlecht wird wohl erst Anfang März bekannt sein“, sagt Vater Philipp. „Deshalb haben wir auch noch kein Zimmer eingerichtet. Wir sind aber schon ganz gut ausgestattet mit Kinderbett und Kinderwagen.“ Mutter Theresa, die beim SC Charlottenburg im Tor steht, hat das Handballspielen bereits eingestellt. Die beiden kennen sich seit 2015 und haben im vergangenen Jahr geheiratet. „Wir freuen uns sehr auf unser Kind“, so Theresa Nagy-Caterba.

Mädchen oder Junge? Das ist bei Theresa Nagy-Caterba und Philipp Nagy noch offen. Quelle: Privat

Für Trainer Mario Falkowski ist die Situation eine ganz besondere. „Ich freue mich natürlich für die Jungs. Es ist schön zu sehen, wie die kleinen Familien heranwachsen“, sagt der Coach (49), der selbst zwei Söhne hat. „Wenn die Spieler mal beim Training fehlen sollten, ist das kein Problem. Familie geht vor.“

Von Sebastian Morgner