Kremmen

Der diesjährige Weltgebetstag wird auch in Kremmen gefeiert. „Kommt, alles ist bereit!“ Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden slowenische Frauen zu diesem Tag ein. Er findet am Freitag, 1. März, statt. Das Motto des Gottesdienstes soll eine Einladung an alle sein. Es soll bedeuten: Es ist noch Platz – besonders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden, wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Am Freitag, 1. März, wird es ab 19 Uhr im Kremmener Gemeindehaus neben der Nikolaikirche zunächst einen Gottesdienst geben. Auch dort soll sich alles um Slowenien drehen – das Land befindet sich südlich von Österreich.

Im Anschluss sollen landestypische Speisen und Getränke verkostet werden. Dafür sorgen – wie auch schon in den vergangenen Jahren – Mitglieder der Kirchengemeinde, die sich in den Stunden und Tagen davor um die verschiedenen Speisen kümmern.

Von MAZonline