Kremmen

Ein besonderer Wettbewerbfand am Freitag in Kremmen und Beetz statt. Je acht Kinder der fünften Klassen der Goethe-Grundschule in Kremmen und der Grundschule in Beetz traten im Kochwettbewerb gegeneinander an.

Es gab Nudeln Bolognese. Einen alleinigen Gewinner gab es am Ende aber nicht, alle lagen dicht beieinander.

Von MAZonline