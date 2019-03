Oberkrämer/Kremmen

In diesem Jahr werden fünf Kräuterwanderungen angeboten. Das teilt Kerstin Rosen von der Tourismusinformation in Oberkrämer mit.

Die Kräuerfee Tina alias Martina Bauer ist zertifizierte Kräuterpädagogin und Fachkraft für Kräuter- und Gewürzkunde. Sie lädt zu den Exkursionen ein. Es werden zu dieser Zeit wachsende Wildpflanzen gesammelt, bestimmt und verarbeitet, zum Beispiel zu einer Kräuterbutter oder einem Wildkräuterquark.

Am Freitag, 10. Mai, geht es um 16 Uhr an der Mühle in Vehlefanz los. Am Sonnabend, 11. Mai, ist um 10 Uhr Treffpunkt an der Waldbegegnungsstätte in Wolfslake. Dort geht es zur Wildkräutertour. Am Sonnabend, 18. Mai, ist ab 10 Uhr eine Altstadtführung durch Kremmen geplant – Start an der Tourismusinfo im Scheunenviertel. Am Freitag, 24. Mai, geht es ab 16 Uhr vom Bahnhof Schwante aus über die Wiesen. Am Sonnabend, 25. Mai, ab 10 Uhr wird ab dem Dorfkrug in Bärenklau gewandert.

Die Teilnahme kostet 15 Euro, Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren zahlen 7,50 Euro, Kinder bis 13 Jahre zahlen nichts.

Anmeldung unter 03304/2 06 12 27 oder kontakt@kraemer-forst.de.

Von MAZonline