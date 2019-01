Flatow/Häsen

Mit großem Interesse verfolgte die hiesige Fußballszene im Dezember des vergangenen Jahres einen Gerichtstermin am Neuruppiner Landgericht. Dort wurde über die zivilrechtliche Klage eines ehemaligen Spielers des Häsener SV verhandelt, der einen Torhüter aus Flatow auf mehr als 10 000 Euro Schadensgeld verklagte nachdem sich der Häsener Spieler in einem Zweikampf mit dem Torhüter im August 2015 schwer verletzt hatte. Nun verkündete das Landgericht sein Urteil: Die Klage des HSV-Spielers wurde abgewiesen, allerdings hat der Kläger noch vier Wochen Zeit, in Revision zu gehen, erst dann ist das Urteil rechtskräftig.

Beklagter will sich noch nicht überschwänglich freuen

Was war passiert? Am 30. August 2015 waren erst wenige Augenblicke gespielt, da lief der Häsener Akteur in einem Punktspiel der Fußball-Kreisliga in den Flatower Strafraum. Der Rot-Weiß-Keeper kam heraus und wollte einen Gegentreffer verhindern. Beide Spieler prallten zusammen, woraufhin der Gästeakteur eine Sprunggelenks-Fraktur erlitt und mit dem Rettungswagen abtransportiert wurde. Da der Häsener Spieler aufgrund seiner schweren Verletzung seinen geplanten beruflichen Werdegang nicht fortsetzen konnte und seitdem auch mit körperlichen Beeinträchtigungen zu kämpfen hat, verklagte er den Flatower Torhüter. „Für mich war das damals kein normales Foulspiel des Torhüters, demnach dieser juristische Schritt“, begründete der 22-Jährige seinen Gang zum Landgericht. Für den 36-jährigen Beklagten aus Flatow war die Nachricht vom Urteil ein freudiges Neujahrsgeschenk. Doch der Flatower Torhüter bleibt noch verhalten: „Das Jahr beginnt gut, aber mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Sache noch nicht vorbei ist. Das alles geht jetzt über drei Jahre und ich denke, dass der Kläger in Revision gehen wird.“

Fußballszene in Oberhavel reagiert erleichtert nach Urteilsspruch

Für den Beklagten hätte das Urteil mit einem für ihn negativen Ausgang weitreichende Folgen für die Zukunft – auch für den Fußball im Amateurbereich: „Wenn ich zu einer Schadensersatzsumme verurteilt worden wäre, steht der Fußball im Breitensportbereich vor einem Problem. Bei jeder Verletzung drohen zivilrechtliche Klagen. Da ist doch Tür und Tor geöffnet.“ Auch mental gingen die vergangenen Monate nicht spurlos am Familienvater vorbei. „Ich hatte viele schlaflose Nächte. Immerhin geht es auch um verdammt viel Geld, das geht an einem nicht so spurlos vorbei. Ich habe eine Familie, der ich auch etwas bieten möchte“, gewährte er bereits zu Prozessbeginn Einblick in sein Seelenleben.

In die gleiche Kerbe schlägt Michael Reichert, Vorsitzender des Fußballkreises Oberhavel/Barnim: „Ich bin froh darüber, wie das Gericht entschieden hat. Bei einem anderen Ausgang hätte es fatale Folgen für den Breitensport gehabt und zwar sportartenübergreifend, nicht nur für den Fußball.“ Überrascht über den Urteilsspruch war der Vereinschef des FSV Forst Borgsdorf nicht. „Ich hatte einen ähnlichen Fall vor vielen Jahren in Münster. Damals war ich als Zeuge geladen, der Richterspruch war identisch.“

Auch in der hiesigen Fußballszene wurde das Urteil mit Spannung erwartet. So auch bei Nico Mecklenburg, der selbst beim Kreisoberligisten SV Grün-Weiß Bergfelde das Tor hütet: „Ich denke, allgemein gesehen war das Gerichtsverfahren für uns alle sehr interessant. Bei einer Verurteilung des Torhüters hätte man ja in Zukunft bei jedem Zweikampf, der vielleicht in einer Verletzung mündet, sofort mit einer Klage rechnen müssen.“

Ähnlich sieht das auch Oliver Richter, Trainer des Brandenburgligisten TuS 1896 Sachsenhausen: „Grundsätzlich ist jede schwere Verletzung dramatisch und sehr ärgerlich. Aber Fußball ist nun mal ein Kontaktsport. Ich bin froh, dass so geurteilt wurde, ansonsten hätte man den Amateurfußball zumachen können. Wobei ich bei vorsätzlichen Foulspielen oder Tätlichkeiten die Sachlage anders sehe, das muss ich auch ganz klar sagen.“

Von Knut Hagedorn