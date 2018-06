Kremmen Kremmen - Kita Rhinstrolche bekommt 25 weitere Plätze für Kinder Es wird eng in den Kitas in Kremmen und den Ortsteilen. In den kommenden Jahren kann die Zahl der Kitaplätze den Bedarf nicht mehr decken. gelöst werden soll das Problem vor allem in der Kita „Rhinstrolche“.

Am Freitag ist an der Kita „Rhinstrolche“ in Kremmen ein Piratenfest gefeiert worden. In der Hitze durfte da natürlich auch ein Eis nicht fehlen. Bis 2019 fehlen an der Kita mehrere Plätze. Quelle: Robert Roeske