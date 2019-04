Kremmen

Zur Kommunal- und Europawahl am 26. Mai wird es in Kremmen erstmals drei Wahllokale geben. Bislang gab es dort immer nur zwei. Neben den Wahllokalen im Rathaus und in der Schulküche wird es nun auch eines im Tourismuspunkt in der Museumsscheune im Scheunenviertel geben.

Laut Stadtverwaltung ist der Hintergrund, dass die Zahl der Wählerinnen und Wähler in der Stadt gestiegen sei. Somit gebe es Änderungen bei der Einteilung der Wahlbezirke und somit bei der Zuordnung der Wahlberechtigten zu den Wahllokalen.

Im neuen Wahllokal wählen die Bewohner folgender Straßen: Alte Wallstraße, Berliner Chaussee, Berliner Straße, Birkenweg, Chausseehaus, Dehmelweg, Fontaneweg, Gerhard-Henniger-Straße, Klein-Asien, Lange Horst, Linumhorster Straße, Moorhof, Scheunenweg, Sittelskanal, Storchenweg, Veab-Gelände, Waldstraße, Wiesenring und zum See.

Von MAZonline