Kremmen

Die Linken in Kremmen treten mit nur drei Kandidaten Ende Mai zur Kommunalwahl an. Neben Reiner Tietz, der bereits im Stadtparlament sitzt, tritt auch Günther Pahs an. Beide wollen auch in den Sommerfelder Ortsbeirat. Der parteilose Burkhard Pantel hat sich nur für den Ortsbeirat in Sommerfeld aufstellen lassen.

Reiner Tietz (Linke) will wieder ins Stadtparlament. Quelle: Enrico Kugler

Den Linken gehe es um eine „soziale und weltoffene Stadt Kremmen“, in der es sich weiter gut leben lasse. Dazu gehören der Ausbau der Kitas und Schulen und ein zeitgemäßer Nahverkehr. Außerdem wolle sich Die Linke dafür stark machen, „dass Kremmen wieder ein grundfunktionaler Schwerpunkt in der Regionalplanung wird.“ Auch wolle man, „einen sachlicheren und konstruktiven Arbeitsstil in der Stadtverordnetenversammlung.“ Der müsse in Zukunft anders werden.

Von MAZonline