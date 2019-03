Kremmen

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden ereignete sich am Sonnabend um 00.37 Uhr auf der Landesstraße 170 am Kreisverkehr oberhalb der Anschlussstelle Kremmen der Bundesautobahn 24. Dabei fuhr ein 26-jähriger polnischer Fahrer die Landstraße mit seinem Seat von seiner Wohnanschrift in Kremmen kommend in Richtung Nauen. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs kam der Mann mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach anschließend die Seitenschutzplanke und blieb schließlich mit seinem Fahrzeug im Straßengraben stehen.

Ein Atemalkoholtest der Polizeibeamten beim verunfallten Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,67 Promille. Eine Blutentnahme führen die Beamten noch vor Ort durch, der Führerschein des Mannes wurde anschließend sichergestellt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2 000 Euro.

