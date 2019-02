Kremmen Kremmen - Glückwunsch! Dachdeckermeister Werner Marzahn wird 80 Am Dienstag wird im Scheunenviertel gefeiert. Werner Marzahn aus Kremmen wird 80. Der Dachdeckermeister hat viele Jahre lang dafür gesorgt, dass sich das Stadtbild verschönerte. 50 Jahre lang hat er außerdem Musik gemacht.

Dachdeckermeister Werner Marzahn in seiner Werkstatt an der Berliner Straße in Kremmen.