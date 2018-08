Kremmen

Der Kremmener Sportverein erweitert sein Sportangebot und bietet ab sofort auch einen Yoga-Kurs für Anfänger, Fortgeschrittene und für Menschen mit besonderen Einschränkungen an.

Der Kurs, der von einer ausgebildeten Yogalehrerin mit langjähriger Erfahrung geleitet wird, findet immer freitags von 15 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten am Bahnhof Kremmen in der Berliner Chaussee statt.

Wer Interesse hat, möchte sich 15 Minuten vor Kursbeginn vor Ort einfinden. Nicht-Vereinsmitglieder zahlen pro Trainingseinheit 12 Euro, Mitglieder des KSV zahlen je 7 Euro. Matten gibt es vor Ort, teilt KSV-Chefin Heidi Sommer mit.

Von MAZonline