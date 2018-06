Die Flatower machen sich Sorgen um den Eichenhain. Das kleine Wäldchen zwischen dem Sportplatz und dem Friedhof hat im vergangenen Herbst bei den Stürmen großen Schaden genommen. „Da ist ziemlich viel passiert“, sagt Förster Wolfgang Lützow.

Von den Bewohnern im Flatower Ortsbeirat musste er sich mitunter Kritik anhören, dass sich nach dem Sturm so lange nichts oder wenig auf dem Areal getan habe. Das habe daran gelegen, dass kaum noch Technik zu bekommen sei, so der Förster. Es gebe immer weniger entsprechende Firmen. Zudem erklärte er, dass die Ausgangssituation im Eichenhain auch ziemlich schwierig sei.

Die Bäume, die dort stehen, sind größtenteils um das Jahr 1866 gepflanzt worden. „Ästhetisch sind die toll, auch die zentrale Lage in Flatow ist außergewöhnlich“, so Wolfgang Lützow. Auch seien die Eichen von überdurchschnittlicher Qualität und relativ wertvoll. Andererseits sei die Eiche eine schwierige Baumart, zudem sei der Hain jahrelang nicht richtig gepflegt worden, die Baumkronen stehen zu eng zusammen, was dazu führe, dass der Stoffwechsel erschwert sei. Die Kronen seien oft zu schlank und zu hoch. „Bei Stürmen ist das schwierig.“ Wenn die starken Winde in das Areal reinwehen, dann führe das dazu, dass viele Eichen abbrechen. Hinzu käme, dass einige der Bäume in einem schlechten Gesundheitszustand seien. Hinzu kämen klimabedingte Probleme wie die oft anhaltende Trockenheit. „Wenn man sich im Eichenhain umsieht, merkt man, dass die Kronen immer weiter verlichten.“ Heißt: Sie sehen aus, als würden sie kaum Blätter tragen.

Nun sei die große Frage, wie es auf dem Areal weiter gehen könne. „Klar ist: Wir wollen die Eichen halten“, sagt Wolfgang Lützow. Es sei jedoch schwierig, sie zu verjüngen, das sie zum Wachsen zu wenig Licht hätten. Möglich sei stellenweise ein kahlschlag, um dann neu zu pflanzen – aber auch das sei ein Wagnis, weil die Natur oft eigene Wege gehe. Möglich sei, hier und da Esskastanien zu pflanzen. Das aber sahen einige Flatower im Ortsbeirat ebenfalls kritisch.

Von Robert Tiesler