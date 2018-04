Spargel-Ernte - Ne jut jewachsene Stange ist die beste Gabe Gottes

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Oranienburger Stadtverwaltung sowie von Kitas in Oranienburg und Kremmen aufgerufen, am Mittwoch in den Streik zu treten, um ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen Nachdruck zu verleihen. Folglich müssen einige Dienstleistungsbereiche sowie Kitas geschlossen bleiben.