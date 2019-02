Etwa 24.000 Bäume stehen an den Bundes- und Landesstraßen in Oberhavel. Sie müssen beobachtet und gepflegt werden. Es geht ihnen nicht gut, sagt Streckenwart Marcel Steinke. Am Dienstag fanden Baumschnittarbeiten zwischen auf Staffelder Gebiet auf der Strecke zwischen Orion und der Kreisgrenze statt.