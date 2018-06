Oberhavel

Bereits am nächsten Wochenende und an den beiden Wochenenden darauf wird die Prignitz-Express-Strecke unterbrochen. Am 16. und 17. Juni, 23. und 24. Juni sowie am 30. Juni und 1. Juli können keine Züge der Linien RE 6 und RB 55 zwischen Kremmen und Hennigsdorf fahren. Grund dafür sind unter anderem Bauarbeiten im Bahnhof Velten, so die Deutsche Bahn.

Ab 5. Juli wird die Strecke dann nicht nur am Wochenende zwischen Hennigsdorf und Kremmen unterbrochen, sondern bis 19. August an allen Tagen. Nötig ist das laut Bahn, um die Strecke auf Vordermann zu bringen.

Im Bahnhof Velten sollen der mittlere Bahnsteig abgerissen und ein Fundament für einen neuen Bahnsteig geschaffen werden. Außerdem ist geplant, dort zwei Gleise umzuverlegen. Zwischen Kremmen und Velten werden die Schienen geschliffen, und es finden Arbeiten am Bahndamm statt. Ziel ist unter anderem, dass die Züge des RE 6 künftig sicherer fahren.

Von MAZonline