Groß-Ziethen

Das Dorffest von Groß-Ziethen fand am Sonnabend auf dem Festplatz an der alten Mühle statt. Rund 200 Gäste kamen, um eine Menge Spaß zu haben – wie beim Voltigieren, bei den Angelfreunden Flatow oder beim Cocktail trinken.

Die Kinder hatten Spaß. Quelle: Robert Roeske

„Ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden und Helfer, die unser Dorffest so bunt gestalteten“, sagt Ortsvorsteherin Astrid Braun. „Ein Dankeschön an die Musiker Samira und Jörg Rohde, die uns großartig unterhalten haben und an DJ Smily, der wieder in Bestform war.“

Erinnerungsfoto. Quelle: Robert Roeske

Astrid Braun dankt auch den Bewohnern des Dorfes und den Besuchern, „durch die unser Dorffest jedes Mal wieder so lebendig wird.“ Es sei noch ein Dorffest im klassischen Sinne: „Ein Fest, bei dem fast das ganze Dorf miteinander auf den Beinen ist. Das macht unser Dorffest aus. Wir freuen uns aufs nächste Jahr!“

Von MAZonline