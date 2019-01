Kremmen

In Sommerfeld beginnt am morgigen Sonntag die Predigtreihe in der evangelischen Kirchengemeinde Kremmen. Sie ist in den Orten schon seit einiger Zeit Tradition.

In diesem Jahr lautet das Thema: „Helden der Bibel“. Dabei soll es um recht unterschiedliche Themen gehen: um König David und um Bileams Esel, um Jakob und um Lot, um Abigall und um Kaleb.

An sechs Sonntagen vom 13. Januar bis zum 17. Februar wollen Pfarrer und Prädikantinnen aus der Region Kremmen, Oberkrämer, Velten und Leegebruch die Gottesdienste in den Kirchen in Sommerfeld, Beetz und Kremmen gestalten.

Los geht es am morgigen Sonntag, 13. Januar. Dann hält Pfarrer Thomas Triebler den Gottesdienst mit der ersten Predigt in der diesjährigen Reihe. Weiter geht es am Sonntag, 20. Januar, in der Kirche in Beetz, dann ist Prädikantin Hildegard Seifert zu Gast im Gottesdienst. Weiter geht es am Sonntag, 27. Januar, in der Kremmener Nikolaikirche. Die Predigt hält an diesem Tag der Vehlefanzer Pfarrer Thomas Hellriegel. Pfarrerin Nele Poldrack aus Leegebruch kommt am Sonntag, 3. Februar, in die Kirche nach Sommerfeld. Die Prädikantinnen Silke Görgens und Gesine Utrecht halten die Predigt am 10. Februar in der Kirche in Beetz. Den Abschluss findet die Reihe am 17. Februar in der Kremmener Kirche mit Markus Schütte.

Los geht es immer um 10 Uhr, im Anschluss sind bei einer Tasse Kaffee Gespräche möglich.

Von MAZonline