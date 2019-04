Sommerfeld

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft lädt alle Mitglieder am 7. Mai in das Gasthaus „Storchenblick“ in Sommerfeld ein.

Vorstandswahl 2020

Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Bericht des Vorstandes und die Vorbereitung der Vorstandswahl im nächsten Jahr.

