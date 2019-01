Groß-Ziethen

Der Freundeskreis Schlösser und Gärten der Mark veranstaltet das dritte Jahr in Folge mit begabten Schülerinnen und Schülern der Kreismusikschule Oberhavel Konzerte in Schlössern und Herrenhäusern in Oberhavel. In den kostenfreien Veranstaltungen werden dem Publikum die Pforten der denkmalgeschützten Kulturdenkmäler geöffnet. Am Sonnabend, 19. Januar, erklingen ab 16 Uhr klassische Melodien im Schloss Ziethen.

Clara Halfter (Violine), Johanna Zietz, Niklas Seemann, Rebecca Frehse, Jacob Halfter, Viktoria Homm, Jonas Pelz (alle Violoncello) sowie Max Engedahl und Irina Schultz (beide Klavier) werden das Konzert in Groß-Ziethen gestalten.

„Es ist uns ein großes Anliegen, Talente für eine Berufsmusikerkarriere frühzeitig zu erkennen, bestmöglich zu fördern und studienvorbereitend zu wirken“, sagt der zuständige Kreis-Dezernent Matthias Rink.

In dem rund anderthalbstündigen Konzert werden Stücke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Joseph Haydn, David Popper und anderen aufgeführt.

Von MAZonline