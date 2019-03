Sommerfeld

Bettina Born kommt am Sonnabend, 23. März, mit ihrem Akkordeon nach Sommerfeld. Sie spielt ab 17 Uhr in der Dorfkirche. Der Eintritt kostet 6 Euro, die Kirche ist geheizt.

In den Pariser Ballhäusern des späten 19. Jahrhunderts mischten sich Volkslieder aus der Auvergne mit Volksmusik der italienischen Einwanderer. Später gesellte sich der Swing Manouche dazu und es entstand so ein schwungvoller Volkstanz im Drei-Viertel-Takt mit leicht melancholischer Note, der zu großer Popularität gelangte und die Sehnsucht nach französischer leichter Lebensart damals wie heute weckt. Im Paris der „Belle Epoque“ hat diese wunderbare Musettemusik sogar auch den Tango stark beeinflusst. Die Tangomelodien in Europa wurden weicher und fließender.

Begeistert von dieser Musik spielt und komponiert die Akkordeonistin Bettina Born seit vielen Jahren Musettewalzer in der traditionellen Pariser Art bis hin zur neuen Musette unserer Zeit. In ihrem Konzert „Musette adrett“ interpretiert sie nur eigene Kompositionen und mischt abwechslungsreiche Musettewalzer mit musikalischen Geschichten in Tangostilistik in sehr persönlicher liebevoller Note.

Bettina Born lebt freischaffend in Thüringen und hat ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik „ Franz Liszt “ in Weimar erhalten. Es folgten Theaterarrangements am DNT Weimar, Hans Otto Theater Potsdam, Volksbühne Berlin, Puppentheater Magdeburg und Theater Meiningen.

Seit vielen Jahren ist sie mit ihren Konzertprogrammen unterwegs. Zahlreiche CD-Einspielungen und Veröffentlichungen ihrer Kompositionen begleiten ihr musikalisches Schaffen.

