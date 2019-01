Flatow

Die Feuerwehr Flatow, der Sportverein und der Flatower Ortsbeirat laden zum diesjährigen Knutfest am Sonnabend, 26. Januar, ein. Um 18 Uhr geht es am Feuerwehrhaus in der Flatower Hauptstraße los.

Der Laternenumzug beginnt am Stellplatz am Kietz. „Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend“, so Ortschef Gert Dietrich.

Von MAZonline