Kremmen

Bereits zum fünften Mal findet auf dem Spargelhof in Kremmen ein „Rundum-Blick“ in unsere Region als Reiseland statt. Mit einem breit gefächerten Angebot an Ideen und Anregungen rund um die schönsten Ausflugsziele werben am Sonntag, 17. Juni, ab 11 Uhr zahlreiche Aussteller für das Land.

So sind neben Rheinsberg über Fürstenberg bis hin zum Landgestüt Neustadt/Dosse, auch Karls Erlebnishof, Estrel Stars in Concert, die Golfanlage Kallin und viele weitere Vertreter vor Ort, um mit den Gästen und Besuchern in Kremmen direkt ins Gespräch zukommen.

Ergänzt wird das Ganze durch ein Bühnenprogramm der Stadt Kremmen, dessen Höhepunkt gegen 12.30 Uhr die Krönung der neuen Erntekönigin sein wird – sie vertritt Kremmen offiziell ab September zum Erntefest. Auftritte des Posaunenchors Kremmen, des Rock ’n’ Roll Clubs Butterfly und des Karnevals-Clubs Kremmen sollen für Stimmung sorgen.

Von MAZonline