Kremmen

Es war wieder ein großer Abend für die Kremmener. In der Stadtparkhalle fand am Freitagabend der Neujahrsempfang statt. Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) nutzte ihn für einen Blick zurück auf die Geschehnisse im vergangenen Jahr und für eine Vorschau. Außerdem sind zwei Kremmenerinnen mit der Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet worden.

Die Stadthalle war bis auf den letzten Platz gefüllt. Quelle: Robert Roeske

„Das Jahr 2018 verging für mich wie im Schnelldurchlauf“, sagte der Bürgermeister. Mitarbeiter und Politiker „haben ein ambitioniertes Arbeitspensum bewältigt und hervorragende Ergebnisse erzielt.“ Er lobte die Zusammenarbeit. „Es herrscht in allen Bereichen ein konstruktives Miteinander.“ Er erinnerte außerdem an den Weggang von Kämmerin Kathrin Schönrock, „die in den vergangenen Jahren eine beachtliche Arbeit geleistet hatte.“ Mit André Bröker habe die Verwaltung einen guten Nachfolger gefunden. Er habe auch schon die Haushaltsplanung für 2019 gestemmt.

Auch Fontane hatte sich ganz heimlich unter die Besucher des Stadtempfangs gemischt. Quelle: Robert Roeske

Dass Kremmen eine Million Euro Gewerbesteuer zurückzahlen musste, habe schlaflose Nächte gekostet. „Es gelang uns, ohne Haushaltsstopp!“ Auch die neue Kitasatzung habe die Verwaltung im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht. Die Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertagesstätten und im Hort seien keine „Basteltanten“ oder „lustige Entertainer“, sondern qualifiziertes Fachpersonal, welches geschult und weitergebildet werde, so Busse weiter. Die Kita „Rhinstrolche“ werde dieses Jahr ausgebaut. Auch lobte der Bürgermeister das große Engagement der Feuerwehr in Kremmen und den Ortsteilen. „Hoffen wir, dass 2019 unter einem ganz neuen Motto steht: die Kameradinnen und Kameraden haben aufgrund von Einsatzmangel viel Zeit für ihre Familien!“ Zudem stünde nun fest, dass die neue Feuerwache an der Straße der Einheit entstünde.

Nicht nur für den kleinen Hunger der Gäste war bestens gesorgt – auch für den großen. Quelle: Robert Roeske

„Schaut man sich die Einwohnerzahlen Kremmens an, so wachsen wir weiterhin gegen den Trend“, sagte Sebastian Busse. Nur Groß-Ziethen nicht – was sicherlich an der maroden Dorfstraße liege, so der Stadtchef mit einem Schmunzeln.

Zu guter Letzt rief er die Gäste des Neujahrsempfanges auf: „Wenden Sie sich einander zu, kommen Sie ins Gespräch!“ Denn das sei immer das erklärte Ziel der Veranstaltung gewesen: dass Kremmener auf Kremmener treffen und sich untereinander austauschen.

Auch die Kultur kam in der Kremmener Stadtparkhalle nicht zu kurz. Quelle: Robert Roeske

Elke Schwabe aus Staffelde und Ellen Brunner aus Kremmen haben die Ehrennadel der Stadt bekommen. Elke Schwabe war lange Leiterin der Goethe-Oberschule und engagiert sich weiterhin im von ihr mitgegründeten Förderverein der Schule. Außerdem spielt sie eine aktive Rolle im Förderverein der Feuerwehr Staffelde/ Groß-Ziethen. Ellen Brunner kümmert sich im Scheunenviertelverein und sorgte dort auch unter anderen für den Bau des dortigen Spielplatzes. Eine Würdigung bekam Hildegard Dunst. Die 93-Jährige aus Groß-Ziethen kümmert sich nach wie vor um die Säuberung der Wege nicht nur vor ihrem Haus ( MAZ berichtete).

Geehrt wurden am Freitagabend auch verdienstvolle Feuerwehrleute. Quelle: Robert Roeske

Die erstmals vergebenen Ehrenspangen erhielten die Feuerwehrleute John Wehden, Jörg Weltzer und Oliver Fritz .

Von Robert Tiesler