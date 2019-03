Kremmen

Zum Frauentag gibt es im Kremmener Theater „Tiefste Provinz“ zwei Veranstaltungen. Am Donnerstag, 7. März, kommt um 19 Uhr Henning Schmidtke auf die Bühne. In seinem Kabarettprogramm „Egoland“ spricht er über die aktuellen Themen unserer Zeit. „Wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht“, so lautet offenbar ein Motto vieler Menschen, und darüber will Henning Schmidtke reden. Der Eintritt kostet 18 Euro, Tickets gibt es an der Abendkasse.

Barbara Thalheim Quelle: Bernd Gartenschläger

Direkt am Frauentag, am Freitag, 8. März, ist ab 19 Uhr Barbara Thalheim mit ihrer Band in Kremmen zu Gast. Sie will Geschichten von Frauen erzählen, die sie im Senegal, in Pristina, Frankreich, auf der griechischen Insel Paxi, in der Uckermark, in Bochum und auf Straßen kennenlernte. Zum Beispiel, wie sich die Bewohner eines Berliner Mietshauses durch einen vibrierenden Vibrator in einem der Briefkästen näherkamen, während die Polizei wegen des Geräusches vorsorglich das Haus evakuierte. Barbara Thalheim will den Zuschauern durch Originalzitate von Rosa Luxemburg sagen, was die Frauen heutzutage tun können. Gegen das Chaos in der jetzigen Zeit. Ihr eigenes Frausein habe die Sängerin erst begonnen zu thematisieren, als sie Bundesbürgerin wurde. Vorher war ihr „der feine Unterschied“ kein Lied wert, sagt sie. Der Eintritt kostet 18 Euro, Tickets gibt es auch dafür an der Abendkasse.

Vorbestellungen sind auch möglich unter 0170/2 12 91 35.

